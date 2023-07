FlixBus presenta alla Camera i nuovi autobus con pannelli solari

Roma (askanews) – Nell’ambito di una visione sempre più orientata a una mobilità green, e in linea con l’obiettivo di diventare un’azienda 100% climate neutral, FlixBus ha presentato, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, i nuovi autobus con pannelli solari. Il progetto pilota riguarderà inizialmente due mezzi impiegati per le tratte internazionali Milano – Marsiglia e Milano – Monaco. Andrea Incondi, Amministratore Delegato di FlixBus Italia: “Autobus che sono dotati di pannelli solari, che permetteranno una riduzione dell’uso del carburante e, di conseguenza, anche una minor emissione di CO2. Questo è un altro progetto pilota che abbiamo lanciato in Italia per la prima volta e che lanceremo anche in altri Paesi dell’Europa ma con l’obiettivo di lungo termine di avere una flotta che sia completamente neutrale a livello di emissioni”.

Alla conferenza stampa di lancio, organizzata in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare Innovazione, era presente l’onorevole Gerolamo Cangiano, membro della Commissione Trasporti della Camera. “Flixbus è una società che da sempre dimostra una attenzione reale a quella ambientale. Noi come governo e come Parlamento ascoltiamo con positività realtà come queste che decidono, appunto, di dare un contributo serio e netto alle tematiche ambientali”.

Oltre al lancio dei primi autobus italiani con pannelli solari, Flixbus ha presentato il suo primo report volontario di sostenibilità. Andrea Incondi, Amministratore Delegato di FlixBus Italia: “Un report che parla della nostra responsabilità verso gli aspetti sociali, aspetti ambientali e di governance. “Noi lo facciamo perché vogliamo dare indicazione, verso tutti i nostri principali stakeholder, del nostro impegno che abbiamo nei confronti di queste tre aree. In particolare quello della sostenibilità ambientale, dove vogliamo fare la differenza nei prossimi anni”.