Un uomo ha visto l’alligatore in un canale di Largo in Florida, mentre stringeva in bocca la parte inferiore di un busto. Gli agenti di polizia della contea di Pinellas sono intervenuti sul posto, uccidendo l’animale.

Florida, alligatore si aggira con il corpo di una donna fra le fauci

L’ufficio dello sceriffo ha dichiarato che i resti ritrovati nelle fauci del coccodrillo appartengono a Sabrina Peckham. Un’indagine determinerà le circostanze della morte della donna. Il testimone, Jamarcus Bullard, ha raccontato ad un’emittente locale, che stava andando a un colloquio di lavoro quando ha avvistato l’alligatore con in bocca quello che inizialmente sembrava un manichino.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Le autorità hanno affermato che l’alligatore è stato ucciso in modo umano ed è stato rimosso dal corso d’acqua, prima che una squadra di sommozzatori recuperasse i resti della signora Peckham. I filmati, infatti, mostrano l’enorme coccodrillo disteso lungo la strada e circondato da veicoli di polizia e di emergenza. Spetterà ora all’ufficio del medico legale determinare la causa della morte. Intanto i residenti della zona hanno detto di aver già visto piccoli alligatori nell’area, ma non delle dimensioni dell’animale trovato in questo caso.

Chi era la vittima

I resti ritrovati fra le fauci del coccodrillo in Florida appartengono a Sabrina Peckham una donna di 41 anni, originaria della zona. La figlia, Breauna Dorris, ha dichiarato che la madre viveva tra i “senzatetto che abitano nella vicina area boschiva“. La donna ha scritto su Facebook: “Vi prego di comprendere che non abbiamo ancora tutte le informazioni perché il rapporto del medico legale non è ancora terminato. Alcuni dettagli che vorrei condividere sono che mia madre non ha schernito l’alligatore come alcuni dicono nei commenti dei giornali”. Ha poi aggiunto: “Si pensa che stesse camminando verso o dal suo campeggio vicino al torrente al buio e che l’alligatore abbia attaccato dall’acqua. Per favore, non parlate di ciò che non conoscete. Comunque la si metta, nessuno merita di morire in questo modo”. La famiglia ha ora istituito una raccolta fondi per contribuire a pagare le spese per il suo funerale.