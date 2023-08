Casi di lebbra in aumento in Florida: rimane sconosciuta la fonte che ha dato vita all'infezione, divenuta endemica nel sud est degli USA.

Secondo un recente rapporto pubblicato dai CDC (Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie) sono in aumento i casi di lebbra i Florida. Sembra che nello stato USA si concentri un quinto di tutti i nuovi casi notificati a partire dal 2020, che ammontano a 159. Questi dati preoccupanti suggeriscono come purtroppo la malattia sia divenuta purtroppo endemica nel sud est degli USA e dunque costantemente presente in quel territorio. La lebbra, conosciuta anche come morbo di Hansen, è un’infezione batterica causata da Mycobacterium leprae, che colpisce principalmente il sistema nervoso periferico e la pelle. I sintomi più comuni includono, eruzioni cutanee, gonfiore del viso, ulcere sulla pianta dei piedi, potenziale paralisi e intorpidimento.

Florida, casi di lebbra in aumento

Gli esperti non hanno ancora scoperto con certezza le ragioni di una tal diffusione. L’ipotesi più fondata, ad ogni modo, vuole che la lebbra si stia diffondendo attraverso serbatoi animali, come per esempio gli armadilli. Presenti in gran numero nella Florida meridionale, questi piccoli animali sono infatti tra i principali responsabili della trasmissione zoonotica della malattia.

Non è da esludere, tuttavia, anche una seconda ipotesi: a provocare la diffusione del morbo potrebbe essere anche, molto banalmente, l’esposizione all’ambiente naturale. In ogni caso, le indagini continuano.