Allarme in Tanzania, cinque morti per un malattia misteriosa

In Tanzania una malattia misteriosa ha causato la morte di cinque persone, ma al momento gli scienziati non hanno risposte: “Potrebbe trattarsi di una patologia infettiva”.

La Tanzania, uno dei paesi più poveri del mondo, sta facendo i conti con una malattia nuova e misteriosa che ha già causato il decesso di 5 persone nel nord-ovest del paese, e due ricoveri in ospedale.

“Il decorso di questa malattia indica la possibilità che si tratti di una patologia infettiva”, ha dichiarato la scienziata tanzaniana Tumaini Nagu.

“Sono stati prelevati campioni da pazienti e deceduti per identificare la fonte e confermare il tipo di malattia“, ha detto Nagu in un comunicato, esortando i cittadini a non farsi prendere dal panico e mantenere la calma.

Il ministero della salute ha reso noto che almeno sette persone in due villaggi nel distretto di Bukoba, che fa parte della regione di Kagera, si sono ammalate con sintomi che includevano febbre, vomito, sanguinamento in varie parti del corpo e insufficienza renale.

Una variante di virus già conosciuti?

Tutti i sintomi descritti dai pazienti e dal ministero sembrano coincidere con forme simili alla febbre emorragica virale, tra cui Marburg ed Ebola.

La vicina Uganda nel 2022 aveva sperimentato un’epidemia di Ebola, così come la Guinea Equatoriale sta tuttora facendo i conti con un focolaio di Marburg.

In attesa di ulteriori riscontri e analisi di laboratorio, al momento quindi non si esclude che questa nuova malattia possa trattarsi di una variante di virus già conosciuti.