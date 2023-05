Florida, bambina ustionata dai nuggets di pollo: McDonald's deve risarcirla

Quei McNuggets erano bollenti, troppo caldi per una bambina di quattro anni che, facendosene accidentalmente cadere una addosso, s’è ustionata. Così un ristorante McDonald’s in Florida è stato condannato ad un risarcimento. Ecco cosa è successo.

“Nuggets di pollo troppo caldi, la bimba si è ustionata“: McDonald’s condannato a un risarcimento in Florida

La vicenda nasce quando una famiglia, mamma, papà e figlioletta, si reca ad un drive thru del McDonald’s locale, in Florida, negli Stati Uniti, per consumare uno spuntino. I genitori prendono per la bambina una porzione di crocchette di pollo – i McNuggets appunto -. Accade però che la bimba fa cadere una crocchetta che va ad incastrarsi tra la sua coscia scoperta e la cintura di sicurezza.

I genitori si precipitano a rimuoverla, essendo appena uscita dalla friggitrice, ma ci mettono troppo tempo e sulla pelle delicata della bimba compare una cicatrice da bruciatura. Madre e padre senza pensarci troppo si rivolgono ai legali, domandando un risarcimento di ben 15mila dollari. Il tribunale dà ragione alla famiglia, ma l’entità del risarcimento è ancora da valutare.

Da McDonald’s USA si sono difesi: “Questo è stato uno sfortunato incidente, ma siamo rispettosamente in disaccordo con il verdetto”, aggiungendo: “I nostri clienti dovrebbero continuare a fare affidamento su McDonald’s nel seguire le politiche aziendali e le procedure di sicurezza utilizzate per servire i McNuggets“.

I legali del McDonald’s si sono difesi spiegando come servire il cibo ad elevate temperature sia necessario per scongiurare problemi di salute come salmonella e non solo. Da considerare anche come non può essere prevedibile che una crocchetta cada e vada ad incastrarsi tra la gamba di una bimba e la cintura di sicurezza.

Senza dubbio si tratta di una faccenda controversa e anche piuttosto paradossale, a cui però pare non sia stata posta ancora la parola fine: bisognerà capire quanto dovrà sborsare il colosso dei fast food per risarcire la famiglia.