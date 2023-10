Sparatoria in un negozio GameStop in Florida: commesso uccide ladro di carte Pokemon.

Un dipendente di GameStop ha sparato e ucciso un uomo che si era dato alla fuga dopo aver rubato carte Pokemon nel negozio. È successo in Florida.

Ruba carte Pokemon in un GameStop ma viene ucciso dal commesso

Un dipendente della catena GameStop ha ucciso a colpi di pistola un uomo che si era dato alla fuga dopo aver rubato carte Pokemon nel negozio di videogiochi. È successo in Florida, in un centro commerciale alla periferia di Fort Lauderdale.

Qui il 33enne Derrick Guerrero stava lavorando, quando un uomo ha afferrato cinque scatole di carte collezionabili “ultra-premium” di Pokemon Scarlet & Violet, dal costo 120 dollari l’una. Poi è corso verso la porta, ma grazie alle telecamere di sorveglianza non sarebbe stato complicato rintracciarlo; tuttavia l’uomo derubato ha scelto di farsi giustizia da solo, raggiungendolo con diversi colpi di pistola che sono stati fatali.

La legge in Florida sulla difesa personale

Ora Derrick è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo, perché ha scelto di ingaggiare una sparatoria anziché dare l’allarme alla Polizia. Il killer inoltre è un ex detenuto nella prigione della contea di Broward, libero su cauzione.

La Florida, secondo la sua legge “stand your ground” permette l’utilizzo della forza se c’è una minaccia di morte o gravi danni fisici a se stessi o ad altri, ma non semplicemente per proteggere la proprietà. Per questa ragione la norma non potrà essere invocata da Derrick Guerrero.