Usa, sparatoria in un bar in California: quattro morti

Usa, sparatoria in un bar in California: quattro morti

Quattro persone, tra cui un uomo armato, sono state uccise in una sparatoria avvenuta in un bar in California.

Quattro persone, tra cui un uomo armato, sono state uccise durante una sparatoria avvenuta in un bar per motociclisti in California.

Usa, sparatoria in un bar in California: quattro morti

Quattro persone, tra cui un uomo armato, sono state uccise in una sparatoria avvenuta in California, in un bar per motociclisti. La notizia è stata riportata da Sky News, che ha citato il Dipartimento dello sceriffo della contea di Orange, secondo cui altre sei persone sono state ricoverate in quanto rimaste ferite. Lo scontro a fuoco è avvenuto all’interno del bar Cook’s Corner a Trabuco Canyon. L’ufficio dello sceriffo non ha chiarito come l’uomo armato sia stato ucciso. Secondo i media locali, si sarebbe trattato di un agente delle forze dell’ordine in pensione.

Sparatoria in California: la dinamica

L’uomo armato aveva preso di mira la moglie durante l’attacco, come riferito dalle forze dell’ordine. Le riprese aere della scena hanno mostrato la presenza di molti mezzi di polizia e vigili del fuoco. L’ufficio del governato della California, Gavin Newsom, ha dichiarato di essere a conoscenza della sparatoria. Catherine Blakespear, senatrice dello Stato, ha detto di essere “devastata” per la sparatoria. “Il mio cuore soffre per le persone coinvolte. Io e il mio team stiamo monitorando la situazione e ringraziamo i primi soccorritori per il loro coinvolgimento sulla scena” ha dichiarato.