Attimi di terrore in Francia: a Nimes, ha avuto luogo una violenta sparatoria nella quale è rimasto coinvolto un bambino di 10 anni, morto a seguito della gravità delle ferite riportato.

Sparatoria in Francia, morto un bambino di 10 anni

Stando a quanto riferito dalle autorità francesi, la sparatoria a Nimes si è consumata nell’ambito di uno scontro a fuoco tra criminali che gravitano dell’ambiente del traffico di droga.

Per quanto riguarda la giovanissima e sfortunata vittima, pare che il bimbo si trovasse in auto insieme allo zio quando è stato colpito a morte da alcuni colpi di pistola. Lo zio, invece, è stato raggiunto da tre proietti, restando ferito. L’uomo non risulta essere in pericolo di vita. Un altro bambino di sette anni, infine, è rimasto illeso.

In merito alla tragedia, il prefetto del Gard Jerome Bonet ha precisato a Bfmtv che si tratta di “vittime collaterali, in alcun modo collegate alla realtà criminale”.

Il ministro degli Interni francese: “I responsabili saranno puniti”

La drammatica vicenda, definita come un “dramma enorme che non resterà impunito”, è stata commentata dal ministro degli Interni della Francia, Gerald Darmanin, attraverso la pubblicazione di un tweet.

“Nîmes: un bambino di 10 anni ucciso durante quello che sembra essere un regolamento di conti tra trafficanti. È una tragedia enorme che non resterà impunita”, si legge nel post di Darmanin. “La polizia ha già arrestato molti trafficanti nelle ultime settimane e intensificherà la loro presenza con fermezza”.

Nîmes : un enfant de 10 ans tué lors de ce qui semble être un règlement de comptes entre trafiquants. C’est un immense drame qui ne restera pas impuni. La police a déjà interpellé de nombreux trafiquants ces dernières semaines et va intensifier sa présence avec fermeté. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 22, 2023

Al momento, sarebbero ancora quattro i criminali coinvolti nella sparatoria ancora a piede libero mentre l’auto a bordo della quale si trovavano quando hanno compiuto l’aggressione è stata rinvenuta abbandonata. La vettura, a quanto si apprende, risulta rubata.