Donald Trump è stato incriminato in Georgia e in un post su Truth ha dichiarato che giovedì andrà ad Atlanta per essere arrestato, confermando le anticipazioni dei media.

Donald Trump incriminato in Georgia: “Giovedì andrà ad Atlanta per essere arrestato”

“Ci avreste mai creduto? Giovedì andrà ad Atlanta, Georgia, per essere arrestato da un procuratore distrettuale radicale di sinistra, Fani Willis” ha dichiarato Donald Trump, sul suo social network Truth, confermando le anticipazioni dei media. L’ex presidente dovrà presentarsi al carcere di Fulton County dopo essere stato incriminato per il tentativo di sovvertire il risultato elettorale delle presidenziali del 2020. Trump ha dichiarato che la Willis “si occupa di uno dei più grandi omicidi e disastri nella storia americana“. “Nel mio caso il viaggio ad Atlanta non è per omicidio, ma per aver fatto una ‘perfetta telefonata’” ha aggiunto Trump. “Lei ha fatto campagna, e continua a fare campagna e a raccogliere soldi con questa caccia alle streghe. Questo in stretta collaborazione con il corrotto dipartimento della Giustizia di Joe Biden. Non è altro che interferenza elettorale” ha aggiunto l’ex presidente. La telefonata a cui si riferisce è quella che ha fatto al segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, per chiedere di “trovare” più di 11mila voti per ribaltare il risultato elettorale. Raffensperger si rifiutò di eseguire l’ordine e registrò la telefonata, finita negli atti dell’inchiesta.

Donald Trump sarà arrestato

La conferma arriva dopo che la difesa dell’ex presidente ha concordato una cauzione di 200mila dollari e severe restrizioni nei contatti con i testimoni. Le condizioni di rilascio delineati nell’ordine di obbligazioni di Trump sono più ampie di quelle stabilite negli altri ordini di obbligazioni approvati in precedenza. L’ex presidente non potrà usare i social media per prendere di mira gli altri imputati o i testimoni. “L’imputato non compirà alcun atto per intimidire qualsiasi persona a lui nota come coimputato o testimone in questo caso o per ostacolare in altro modo l’amministrazione della giustizia” ha affermato l’ordine firmato dal giudice della corte superiore della contea di Fulton, Scott McAfee. L’ordine proibisce all’ex presidente di comunicare “direttamente o indirettamente” sul caso con uno dei coimputati o dei testimoni. L’ordine è firmato anche dal procuratore distrettuale della contea di Fulton Fani Willis e da tre avvocati di Trump: Drew Findling, Marissa Goldberg e Jennifer Little.