Florida, sparatoria in un noto supermercato di Royal Palm Beach: tre morti

Tragedia a Royal Palm Beach in Florida dove tre persone sono morte a seguito di una sparatoria in un noto supermercato.

Un drammatico evento ha sconvolto la comunità di Royal Palm Beach in Florida dove tre persone un uomo, una donna un neonato sono morti a seguito di una sparatoria che si è tenuta in noto supermercato giovedì 10 giugno intorno alle ore 11.30 ora locale.

Stando a quanto riportano i media locali, le autorità avrebbero riferito che una delle tre vittime della sparatoria sarebbe il presunto autore della sparatoria. Non sarebbe inoltre ancora noto come l’autore della sparatoria possa essere morto.

Florida sparatoria supermercato, le indagini dell’autorità di polizia locale

Nel frattempo i media locali avrebbero reso noto come siano in corso le indagini da parte delle agenti di polizia locale su come possa essersi svolta la dinamica della vicenda e cosa possa aver portato l’uomo a commettere un simile gesto.

In un primo momento inoltre non sarebbe stato subito chiaro quale fosse l’identità dell’aggressore. Il portavoce dello sceriffo Teri Barbera ha fatto sapere inoltre nel corso di una conferenza stampa che sarebbero al vaglio i video di sorveglianza. Inoltre sarebbero stati sentiti alcuni testimoni.

Florida sparatoria supermercato, chi sono le vittime

il bilancio della sparatoria è di tre persone tra un uomo, una donna e un neonato di solo pochi mesi.

Delle tre vittime non sarebbe stato inoltre spiegato se avessero tra loro un legame, anche se secondo quanto scrive USA Today, il portavoce dello sceriffo Teri Barbera ha fatto sapere che non sarebbe escluso che possano essersi conosciuti.

Florida sparatoria supermercato, l’annuncio del commissario Melissa McKinlay

Nel frattempo il commissario della polizia locale ha fatto sapere che una delle tre vittime della sparatoria è un neonato. “Si tratta di una vicenda difficile da digerire della quale non avresti piacere sentirle in qualunque parte tu ti trovi nel Paese”. Le sue parole rilasciate a WPTV.

Intanto la polizia della contea di Royal Palm Beach ha fatto sapere attraverso un comunicato su pubblicato su Twitter che gli investigatori sono attualmente al lavoro al fine di far luce sulla sparatoria avvenuta all’interno del supermercato: “Gli investigatori stanno indagando su una sparatoria avvenuta all’interno di Publix a RPB. All’arrivo gli agenti hanno individuato tre persone decedute per ferite da arma da fuoco, un maschio adulto, una femmina adulta e un bambino. Il tiratore è uno dei deceduti”.