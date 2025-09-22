Durante la navigazione della Global Sumud Flotilla, un allarme via radio ha richiamato l’attenzione di tutti gli equipaggi. Diversi droni sono stati avvistati sopra le barche, creando preoccupazione tra gli attivisti. Sul caso sono in corso indagini.

Global Sumud Flotilla: missione umanitaria e precauzioni

La Flotilla è composta da circa 40 imbarcazioni, salpate da Portopalo di Capo Passero il 19 settembre, trasportando 350 chilogrammi di aiuti destinati alla Striscia di Gaza.

Non si tratta del primo episodio di sorveglianza aerea: nelle settimane precedenti alcune navi avevano riportato attacchi o avvertimenti con droni e ordigni incendiari.

Per garantire la sicurezza, gli equipaggi hanno rafforzato la vigilanza notturna e mantenuto un costante contatto via radio e app di messaggistica. Al momento, la missione prosegue, con la testa del gruppo che si trovava ieri sera nel Mar Ionio, a circa 800 miglia nautiche dalle coste di Gaza.

Flotilla, emergenza via radio: “Avvistati droni sopra di noi”

Nelle ultime ore, durante il viaggio della Global Sumud Flotilla verso Gaza, l’equipaggio ha segnalato la presenza di diversi droni sopra le imbarcazioni impegnate nella missione umanitaria. Tra i partecipanti c’è anche il giornalista di Fanpage.it, Saverio Tommasi, a bordo della barca TOM – Tutti gli Occhi sul Mediterraneo.

L’allerta via radio ha portato i capitani a far avvicinare le barche tra loro, per aumentare la sensazione di sicurezza. Secondo quanto riferito, i droni sono stati avvistati in più punti e per diversi minuti, ma la loro origine rimane sconosciuta. La Global Sumud Flotilla ha confermato che l’attività aerea è monitorata attentamente, senza che sia stata rilevata una minaccia immediata per gli equipaggi.

“Diversi droni, la cui origine non è ancora stata identificata, sono stati avvistati vicino alla flotta e al suo seguito. Questo improvviso aumento dell’attività aerea ha sollevato preoccupazioni. I nostri team stanno monitorando attentamente la situazione, dando priorità alla sicurezza di tutti a bordo e coordinandosi con i partner per documentare e valutare questi sviluppi”, si legge sui profili social dell’organizzazione.