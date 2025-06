Una nave carica di speranza ha lasciato le coste siciliane diretta verso una delle aree più martoriate del mondo. È salpata ieri dal porto di San Giovanni Li Cuti, a Catania, la Freedom Flotilla, missione civile internazionale che ha come obiettivo quello di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, stremata dai bombardamenti.

A bordo dell’imbarcazione, dodici volontari provenienti da diversi Paesi e un carico simbolico ma concreto: cibo, medicinali e solidarietà.

Da Catania a Gaza: salpa la Freedom Flotilla

La Freedom Flotilla è attualmente in navigazione verso Gaza, dopo aver lasciato nella giornata di domenica 1° giugno il porticciolo turistico di San Giovanni Li Cuti, a Catania. La missione ha l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari — tra cui cibo e medicinali — alla popolazione civile palestinese, ma rappresenta anche un atto politico dal forte valore simbolico, volto a lanciare un messaggio chiaro alla comunità internazionale: rompere il silenzio sull’assedio in corso e denunciare il blocco imposto da Israele.

La partenza è avvenuta in un clima di tensione: poche ore dopo l’inizio della traversata, un elicottero militare avrebbe sorvolato l’imbarcazione, segno che la sorveglianza israeliana resta alta. Solo un mese fa, la nave Conscience, appartenente alla stessa coalizione, è stata colpita da droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta.

“Madleen salpa per Gaza con quanti aiuti salvavita riesce a portare, tra cui latte in polvere, forniture mediche e altro ancora. Parte dalle acque territoriali europee navigando interamente attraverso acque internazionali verso le acque palestinesi al largo di Gaza. Disarmato e nonviolento, ‘Madleen’ non rappresenta una minaccia. Naviga nel pieno rispetto del diritto internazionale. Qualsiasi attacco o interferenza sarà un attacco deliberato e illegale ai civili”, afferma l’organizzazione Freedom Flotilla.

Da Catania a Gaza: salpa la Freedom Flotilla con Greta Thunberg a bordo

Tra i componenti dell’equipaggio figurano figure di rilievo internazionale come Thiago Ávila, attivista brasiliano per la giustizia sociale e climatica; Yasemin Agar, psicologa sociale; Ann Wright, ex colonnello dell’esercito statunitense; e l’attore irlandese Liam Cunningham, noto al grande pubblico per il ruolo di Ser Davos Seaworth nella serie televisiva Il Trono di Spade. Insieme a Greta Thunberg, fondatrice del movimento Fridays For Future, anche gli altri membri della missione si sono ritrovati sul molo di San Giovanni Li Cuti al momento della partenza.

La Madleen dovrebbe impiegare circa una settimana per raggiungere le coste di Gaza, salvo eventuali interventi da parte delle forze israeliane nelle acque internazionali.