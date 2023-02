Folle inseguimento degli agenti "Nibbio" contro un 22enne in fuga

Folle inseguimento degli agenti "Nibbio" contro un 22enne in fuga da largo Sermoneta a Napoli dove aveva eluso un normale controllo di pattuglia

A Napoli un folle inseguimento degli agenti “Nibbio” contro un 22enne in fuga si conclude con il fermo del fuggitivo.

Lo speciale reparto anticrimine della polizia ha braccato un giovane poi fuggito a piedi. Una nota dell’Ufficio Prevenzione Generale spiega che gli agenti motociclisti durante un controllo in largo Sermoneta hanno intimato l’alt ad “un’auto con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo”.

Da quel gesto è scaturito un folle inseguimento durante il quale il conducente “ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Posillipo, ha abbandonato l’auto”.

Il 22enne è scappato a piedi ma è stato raggiunto e bloccato. Da quanto si apprende i poliziotti hanno accertato che lo stesso era “destinatario di un provvedimento di sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali”.

Scappava perché lo attendeva il carcere

Il tutto “con conseguente ordine di carcerazione, emesso lo scorso 10 gennaio dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali”, Insomma, il 22enne era ricercato perché doveva espiare la pena di 8 mesi e un giorno di reclusione per reati in materia di stupefacenti, commessi a Napoli tra il 2017 ed il 2018.