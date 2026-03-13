Force majeure e mercati energetici: come la sospensione delle forniture dal Golfo cambia i prezzi

La sospensione delle esportazioni dal Golfo dopo gli attacchi nella regione ha spinto aziende e governi a dichiarare force majeure, con impatti immediati su forniture, prezzi e contratti internazionali

La recente escalation nella regione del Golfo ha trasformato una clausola contrattuale in una leva strategica: diversi operatori energetici hanno invocato la force majeure in risposta alla chiusura pratica delle rotte marittime nello Stretto di Hormuz. Dopo gli attacchi che hanno coinvolto forze statunitensi e israeliane contro l’Iran e la successiva risposta di Teheran, compagnie e autorità hanno sospeso o riorganizzato le consegne, creando una frattura immediata nella catena globale del LNG e del petrolio.

La decisione di QatarEnergy di fermare la gas liquefaction il 2 marzo ha innescato effetti a catena: Kuwait Petroleum Corporation e Bapco Energies di Bahrain hanno seguito l’esempio nei giorni successivi, mentre governi come quello indiano hanno adottato misure d’emergenza per riallocare le forniture verso settori prioritari. Il risultato è stato un balzo dei prezzi del petrolio oltre i $100 a barile e una pressione sui mercati del gas che potrebbe protrarsi per settimane.

Che cos’è la force majeure e come si applica

La force majeure, letteralmente dal francese “superior force”, è una clausola contrattuale che permette a una parte di essere sollevata dagli obblighi quando eventi esterni rendono l’esecuzione impossibile o eccessivamente onerosa. In termini pratici, l’invocazione può sospendere temporaneamente le consegne, liberare da penali o portare a una rinegoziazione. È importante distinguere che non ogni crisi autorizza automaticamente la sospensione: molto dipende dall’interpretazione della clausola nei singoli contratti e dalle circostanze specifiche che rendono l’adempimento impraticabile.

Quando la guerra diventa motivo valido

La guerra entra tra le cause di force majeure solo se è prevista dal contratto o se impedisce concretamente la prestazione. Come osservato dall’accademico Ilias Bantekas, se lo stato di conflitto chiude uno snodo logistico cruciale—ad esempio lo Stretto di Hormuz reso impraticabile dalle minacce di attacco—questo può costituire motivo valido per sospendere gli obblighi. Tuttavia, la qualificazione definitiva rimane spesso una questione che solo un tribunale potrà stabilire con certezza.

Impatto immediato sui mercati energetici

L’arresto della produzione e le interruzioni delle rotte hanno effetti rapidi sui prezzi e sulla disponibilità. Qatar, che fornisce quasi il 20% del mercato globale del LNG, ha provocato una contrazione dell’offerta che ha fatto salire i prezzi del gas e accentuato l’incertezza sui rifornimenti a breve termine. L’analista Seb Kennedy ha sottolineato che la mancanza di visibilità sulla durata della force majeure alimenta la volatilità e potrebbe portare a una fase di rialzi fino a quando i volumi trattenuti non spingeranno a una distruzione della domanda nelle aree più sensibili al prezzo.

Effetti differenziati per aree geografiche

Le conseguenze non sono uniformi: gli esportatori di LNG statunitensi potrebbero trarre vantaggio, con stime che indicano profitti extra significativi nei primi mesi di interruzione. Al contrario, importatori europei e asiatici più dipendenti dalle rotte attraverso lo Stretto di Hormuz affrontano rischi maggiori di carenza e costi più elevati per rimpiazzare i volumi mancanti. Paesi con maggiori risorse o capacità finanziarie, come Giappone o Corea del Sud, possono competere meglio per i carichi in assenza di offerta stabile.

Chi sta già reagendo e quali sono le contromosse

Oltre alle dichiarazioni di force majeure da parte di operatori del Golfo, alcuni attori regionali e internazionali hanno preso provvedimenti: l’India ha attivato misure per riallocare il gas alle utenze essenziali, mentre trading house come OQ hanno comunicato la sospensione delle forniture a clienti specifici. Sul fronte legale, chi subisce ritardi può contestare la validità della clausola se non era prevista, ma come avverte Bantekas, ricorrere alle vie giudiziarie può essere costoso e controproducente per chi dipende da partner del Golfo.

Scenari probabili e rischi a medio termine

Se le interruzioni persistessero, ci si attende un periodo di rialzi prolungati dei prezzi energetici e una ristrutturazione temporanea delle rotte e dei contratti. Le alternative logistiche, la riallocazione interna delle scorte e la capacità delle economie più ricche di assorbire costi maggiori determineranno chi riuscirà a limitare i danni. In ogni caso, la crisi evidenzia la vulnerabilità delle catene energetiche globali e la centralità di clausole contrattuali come la force majeure nella gestione del rischio internazionale.