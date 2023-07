Formiche su un'anziana in ospedale, indagano i Carabinieri. La replica: "C'er...

Formiche su un'anziana in ospedale, indagano i Carabinieri. La replica: "C'er...

I familiari di una signora, hanno sporto denuncia dopo che la badante dell’88enne aveva inviato le foto di alcune formiche presenti sul suo corpo, notate dopo aver abbassato il lenzuolo . La replica dell’istituto di Ancona

Formiche sul letto di ospedale

Se si tratta di una storia di malasanità saranno le indagini dei Carabinieri a svelarlo dopo le opportune indagini seguite alla denuncia dei familiari di un’anziana signora ricoverata all’ Inrca di Ancona.

I fatti – riportati dall’ansa – si sono verificati nella metà di luglio quando, dopo due giorni di osservazione presso la struttura sanitaria: la badante dell’88enne avrebbe riscontrato la presenza di alcune formiche sul corpo della signora. La scoperta sarebbe avvenuta, dopo aver abbassato il lenzuolo del letto di ospedale.

Le foto poi la denuncia dei familiari

La badante ha quindi pensato di fotografare quanto aveva appena visto e inviare le foto ai familiari, che poi hanno deciso di sporgere denuncia.

L’anziana, malata terminale, nel frattempo è purtroppo deceduta.

Da quanto si apprende, i Nas avrebbero già effettuato un sopralluogo presso la struttura.

La replica dell’Istituto: “Solo una formica”

Lo stesso ospedale ha ovviamente aperto un’indagine interna,

Da quanto riporta l’ansa, secondo il direttore medico di presidio, Riccardo

Luzi, c’era “una sola formica accertata dal personale oss che era lì presente, non sappiamo come sia finita lì, ma per ipotesi potrebbe esserci anche stata trasportata dall’esterno”.

(Immagine di repertorio)