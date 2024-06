Sembra che si sia aperto qualche spiraglio per Mick in vista del 2025

Durante il weekend del Gran Premio d’Austria della Formula 1 2024, nel paddock c’è stato un gradito ritorno: Corinna Betsch, moglie di Michael, si è presentata a Spielberg, dopo oltre un anno lontana dal Circus, in compagnia del figlio Mick.

Formula 1, il ritorno di Schumacher nel Paddock

In molti si sono chiesti a cosa sia dovuto questo tanto gradito quanto sorprendente ritorno nel paddock della Formula 1 di Corinne Betsch. La 55enne tedesca, che da oltre dieci anni si prende cura del marito ancora alle prese con le conseguenze dell’incidente sugli sci a Meribel, si è presentata a Spielberg insieme al figlio Mick, presente sul tracciato austriaco in qualità di pilota di riserva della Mercedes. Pare che la presenza della moglie di Michael Schumacher sia legata a questioni inerenti la carriera del figlio, anche lui pilota come il padre, classe ’99: la madre ne cura gli interessi sin da quando correva nei kart.

Il futuro di Mick in vista del 2025

Dopo due anni in cui è rimasto senza un sedile in Formula 1, per Mick Schumacher si è aperto, recentemente, uno spiraglio in vista del Mondiale del 2025, con posti liberi in Alpine, Haas, Williams e Sauber.

