Una frana imponente colpisce Boccassuolo

Negli ultimi giorni, il maltempo ha provocato una frana di dimensioni considerevoli a Boccassuolo, frazione del comune di Palagano, in provincia di Modena. Questo evento naturale ha interessato un’area di circa due chilometri, devastando il paesaggio e causando danni significativi alle infrastrutture locali. La frana ha colpito con particolare violenza, demolendo due strade comunali e un ponte, quello del Rio della Lezza, isolando di fatto il paese e creando una situazione di emergenza.

Interventi e monitoraggio della situazione

Il sindaco di Palagano, Fabio Braglia, si è recato immediatamente sul luogo della frana per valutare la situazione e coordinare gli interventi necessari. Insieme ai tecnici del Comune e della Protezione civile, il primo cittadino ha avviato un monitoraggio costante della frana, che si presenta come un fenomeno imprevedibile e in continua evoluzione. “La situazione è critica, ma stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare le vie di comunicazione”, ha dichiarato Braglia, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo e coordinato.

Le conseguenze per la comunità locale

La frana ha avuto un impatto devastante sulla comunità di Boccassuolo, che si trova ora spaccata a metà. Molti residenti sono stati costretti a evacuare le loro abitazioni, mentre altri si trovano in una situazione di isolamento. Le autorità locali stanno lavorando per fornire assistenza e supporto a chi è stato colpito da questo evento naturale. La Protezione civile ha attivato un piano di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini e monitorare costantemente la situazione, mentre i tecnici sono al lavoro per valutare i danni e pianificare le operazioni di ripristino.