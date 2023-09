Francesca De André, come sta dopo l'intervento: "Ho fitte che non mi fanno stare in piedi"

Francesca De André ha confessato quali sarebbero le sue condizioni dopo il delicato intervento da lei subito per la rimozione delle tube (lei stessa ha affermato che le sarebbero state trovate alcune masse, non si sa ancora se di natura maligna o benigna).

Francesca De André come sta dopo l’intervento

Nei giorni scorsi Francesca De André è stata costretta a sottoporsi ad un delicato intervento di rimozione delle tube, motivo per cui lei stessa ha svelato che in futuro non potrà avere figli. Attraverso i social la stessa figlia di Cristiano De André ha rotto il silenzio sulle sue condizioni che, a quanto pare, ancora non sarebbero delle migliori.

“La mia salute ora è un po’ ballerina: ci sono giorni in cui mi sento bene e altri in cui ho delle ricadute, ho delle fitte a causa delle quali non riesco neppure a stare in piedi. Raccontare non è come vivere determinate cose: voglio far capire come si senta una donna per una cosa che viene presa anche un po’ sottogamba, ma ti sciocca. Ora aspetto le risposte, sperando che vada tutto bene e che possa tornare qui a dirti che sono in salute”, ha confessato Francesca, che ha anche aggiunto di voler restare positiva nonostante la grave difficoltà da lei vissuta nell’ultimo periodo. In queste ore sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le stanno inviando i loro messaggi di solidarietà e di calore e sono impazienti di saperne di più sulle sue condizioni e sul suo stato di salute.