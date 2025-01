Francesca Ferragni ha condiviso su Instagram la notizia della sua seconda gravidanza. La dentista e influencer, sorella di Chiara e Valentina, è incinta del secondo figlio dal compagno Riky Nicoletti.

Francesca Ferragni incinta del secondo figlio: l’annuncio con una foto sui social

“Pronto a diventare fratello maggiore, Edo?”, con queste parole la coppia ha condiviso la notizia con i fan.

Francesca Ferragni è diventata mamma del piccolo Edo il 21 giugno 2022 e nei prossimi mesi accoglierà in famiglia un nuovo arrivato. “Pronta ad essere zia per la quarta volta”, ha commentato Valentina Ferragni, “Pronto ad essere nonno per la 4a volta”, ha aggiunto il papà. Infine, Chiara Ferragni ha scritto “Pronta alla famiglia che si allarga”. Con la notizia è esplosa la gioia della famiglia, ma anche quella dei follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Svelato il mistero sulla presunta gravidanza di Chiara Ferragni

Pochi giorni fa erano circolate voci su una possibile gravidanza di Chiara Ferragni con il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera. Prima si parlava di un pancino sospetto, poi sono uscite foto che la ritraevano fuori da una clinica ostetrica a Milano. Chiara aveva poi smentito le voci. Dopo l’annuncio di Francesca Ferragni, l’ipotesi più probabile è che Chiara abbia semplicemente accompagnato la sorella a una visita di controllo.