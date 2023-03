Francesca Pascale: "Alle prossime elezioni voterò Elly Schlein. Mi rappresenta"

L’attivista Francesca Pascale non ha dubbi: alle prossime elezioni darà il suo voto alla nuova segretaria del Partito Democratico. È quanto ha dichiarato nel corso del suo intervento alla trasmissione di La7, Otto e Mezzo. Pascale a tale proposito ha anche spiegato che, sebbene non abbia mai espresso preferenze per il PD, si sente rappresentata dalla figura di Elly Schlein.

Francesca Pascale su Elly Schlein: “La voterò alle prossime elezioni”

L’attivista, nello spiegare cosa la porterà a votare in futuro Elly Schlein ha affermato: “Io non ho mai votato per il Pd e penso che alle prossime elezioni voterò la persona che è Elly Schlein perché mi rappresenta, rappresenta le mie esigenze in una società che ha bisogno di guarire”.

Sul presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha dichiarato senza troppi giri di parole: “apprezzo le sue qualità personali come forza e coraggio ma non condivido i valori del partito. Se solo mettesse in pratica l’essere donna, madre e cristiana”.

Sulla manifestazione di Milano: “In piazza ci saranno persone discriminate”

Non ultimo Francesca Pascale ha osservato: “In piazza a Milano di concreto ci saranno le persone discriminate. Tutta la politica è fuori dalla realtà della società, che invece potrebbe dare lezioni di vita a questo governo”, quindi ha concluso: “È un problema di questa politica e della destra sovranista non solo retrograda ma anche ipocrita perché nessuno dei loro leader incarna la loro teoria della famiglia tradizionale. Come dire a un bambino di non mangiare dolci mentre si ha in mano un gelato”.