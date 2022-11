Dopo il sì Francesca Pascale e Paola Turci sarebbero intenzionate a costruire una famiglia e per questo, secondo indiscrezioni, le due starebbero cercando di adottare.

Francesca Pascale e Paola Turci: l’adozione

Secondo i rumor in circolazione molto presto Francesca Pascale e Paola Turci potrebbero avere un figlio insieme: le due, uscite allo scoperto annunciando al mondo il loro sì, starebbero pensando all’adozione per coronare il loro sogno di avere un bambino.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti sperano di saperne presto di più. La coppia è sempre stata estremamente riservata per quanto riguarda la vita pivata e le due non hanno parlato apertamente del loro amore fino a quando non sono state praticamente costretto a farlo (a causa del loro matrimonio).

In tanti sono curiosi di saperne di più sulla storia d’amore tra le due vip e sarebbero curiosi di vederle alle prese con un bambino.

Le vip che hanno adottato

In Italia moltissime vip hanno deciso di seguire percorsi d’affido o d’adozione per avere un figlio. Tra queste vi sono Luciana Littizzetto e anche Maria De Filippi. La celebre moglie di Maurizio Costanzo in merito all’adozione di suo figlio Gabriele ha detto: “Avevo paura di non piacergli: l’adozione è una scelta precisa e c’è un periodo, come è giusto che sia, in cui avviene un incontro seguito dalle persone preposte e tu non sai che cosa dirà lui di te, perché viene ascoltato senza te presente.

Dunque tutto quello che deciderà di dire è come un esame”.