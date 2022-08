Ritorno alla normalità per Francesca Pascale: beccata a fare la spesa al supermercato nel Senese

Francesca Pascale e il ritorno alla normalità. L'ex compagna di Berlusconi è stata avvistata in un supermercato in provincia di Siena.

Francesca Pascale, ex compagna del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, è tornata alla normalità. La Pascale è stata avvistata in un supermercato in provincia di Siena mentre faceva la spesa.

Reduce dal matrimonio con la cantante Paola Turci, Francesca Pascale è stata una delle persone più chiacchierate del mese di luglio. Dagli attacchi contro i sovranisti al suo outing e matrimonio, l’ex fidanzata del Cavaliere ha conquistato le prime pagine ed è stata allo stesso tempo amata e criticata da tanti utenti del web e personaggi noti. Dopo le copertine e gli articoli dedicati alla Pascale e alla nuova moglie, finalmente la coppia può vivere un po’ di normalità.

Il matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci

Francesca Pascale è stata avvistata in un supermercato della provincia di Siena mentre faceva la spesa, come un persona comune. La notizia e l’immagine della ex compagna del capo degli azzurri sono state diffuse da Agenziaimpress.it. La coppia di novelle spose vive in Toscana in una tenuta alle porte della Val d’Orcia. Il matrimonio è stato celebrato lo scorso 2 luglio 2022 dal sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli e la cena si è tenuta presso il Castello della Velona.