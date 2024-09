Francesco Chiofalo: sfogo sul nuovo passaporto

Francesco Chiofalo è riuscito ad ottenere un nuovo passaporto. L’ex volto di Temptation Island si è lasciato andare ad un piccolo sfogo social, svelando che questo è stato un periodo molto difficile.

Tramite il suo profilo Instagram, Francesco Chiofalo ha annunciato di essere riuscito ad avere un nuovo passaporto. L’ex volto di Temptation Island ha dovuto rifare i suoi documenti d’identità dopo che ha avuto la malsana idea di cambiare colore degli occhi. “Finalmente ce l’ho fatta. Adesso anche lo Stato italiano riconosce che ho gli occhi azzurri“, ha esordito l’influencer.

Francesco Chiofalo ha proseguito:

“Le forze dell’ordine mi hanno tolto i documenti, me li hanno tagliati con una forbice. È stato un momento molto difficile per me. Vivere per mesi senza documenti nella nostra società è stato praticamente impossibile. Non potevo andare in banca allo sportello a ritirare i sodi, non potevo andare in un hotel oppure uscire dall’Italia. Per lo Stato Francesco Chiofalo, avendo cambiato il colore degli occhi, non esisteva più”.