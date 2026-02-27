Francesco Renga a Sanremo 2026: tra crescita personale e omaggi d'autore

Francesco Renga porta all'Ariston una canzone intima che esplora responsabilità e cambiamento, accompagnata da un omaggio a David Bowie e da nuovi progetti discografici

Francesco Renga si presenta al Festival di Sanremo 2026 con Il meglio di me, un brano che nasce come ritratto sincero di un passaggio esistenziale. Dopo anni vissuti tra palco e scrittura, l’artista bresciano imposta la sua partecipazione sull’assunzione di responsabilità e sulla capacità di guardarsi dentro senza scaricare sulle relazioni il proprio dolore. Il pezzo, pensato per un pubblico adulto ma aperto a chiunque voglia ascoltare, punta a una comunicazione diretta e priva di artifici.

Accanto alla canzone in gara, Renga proporrà una cover nella serata dedicata ai duetti: la versione italiana di Space Oddity, intitolata “Ragazzo solo, ragazza sola”, con il testo riscritto da Mogol. Questa scelta rimarca un ponte tra la canzone d’autore italiana e la tradizione rock internazionale e celebra figure come David Bowie e Mogol, contribuendo a collocare il suo ritorno all’Ariston in un orizzonte di riferimenti culturali rilevanti.

La genesi di “Il meglio di me”

Il brano nasce da una riflessione profonda sul percorso personale dell’artista: affrontare la propria ombra senza pretendere che siano gli altri a sanarla. Con un linguaggio lirico ma asciutto, la canzone mette in scena l’idea che il cambiamento comincia da dentro e che il miglioramento non è la negazione delle fragilità ma il loro riconoscimento. In questo senso, Il meglio di me diventa un invito a praticare l’autenticità nelle relazioni e a non trasferire il proprio malessere sugli altri.

Autobiografia e responsabilità

Renga ha ammesso che la canzone è profondamente autobiografica: la perdita della madre e il periodo con i Timoria hanno segnato una serie di fughe, prima fisiche e poi emotive. Oggi, grazie a rapporti stabilizzati come quello con Ambra e alla presenza dei figli, l’artista riconosce una diversa capacità di affrontare i nodi personali. Il testo riflette questa svolta: non più fuga ma responsabilità, non più rimozione ma confronto attivo con il proprio vissuto.

Scelte artistiche e linguaggio vocale

Nella realizzazione del pezzo Renga ha operato una scelta stilistica mirata: asciugare la vocalità per trovare un punto d’equilibrio tra modernità e identità vocale consolidata. Questo approccio si traduce in un canto meno sopraffatto da virtuosismi e più concentrato sulla parola e sull’emozione. L’artista racconta di aver lavorato con un nuovo team, pur mantenendo rapporti con collaboratori storici, per imprimere alla canzone e ai progetti futuri una spinta rinnovata.

Album e prospettive live

Renga conferma di essere al lavoro su un nuovo album che proseguirà il filo narrativo avviato dal brano in gara. Sul fronte live, l’artista anticipa il ritorno autorevole nei teatri, con spettacoli pensati per bilanciare hit amate dal pubblico e qualche sorpresa meno nota. L’intento dichiarato è costruire uno show dove la scaletta abbia senso scenografico e narrativo, privilegiando l’incontro emotivo con chi ascolta.

L’omaggio a David Bowie e la serata dei duetti

La scelta di proporre “Ragazzo solo, ragazza sola” è motivata da una sintonia vocale e da una volontà di rendere omaggio a due giganti della musica: David Bowie e Mogol. La versione italiana di un brano cult diventa così occasione per ripensare i legami tra la cultura pop internazionale e la canzone d’autore italiana, ricordando anche l’uso del brano in opere cinematografiche come il film Io e te di Bernardo Bertolucci.

Collaborazione con Giusy Ferreri

Per il duetto Renga ha scelto una timbrica affine a quella di Giusy Ferreri: l’intesa vocale e interpretativa è stata il criterio guida. L’idea è quella di valorizzare la tensione narrativa del brano, usando l’armonia tra le voci per restituire l’intensità emotiva del testo originale. Sarà un omaggio sentito, eseguito con rispetto per le radici del brano e con la consapevolezza del valore storico di chi lo ha scritto e interpretato in passato.

Riflessioni finali e aspettative

Renga afferma che la sua soddisfazione al Festival non dipenderà dalla classifica ma dall’impatto della canzone: desidera che il messaggio arrivi e venga accolto dalle radio e dal pubblico. La sua esperienza a Sanremo è lunga e fatta di alti e bassi, ma la partecipazione attuale racconta una fase di rinascita artistica e umana. L’obiettivo è semplice e ambizioso: offrire autenticità e, nel farlo, dare il proprio contributo alla conversazione pubblica sui rapporti, sulla responsabilità e sulla capacità di cambiare.

In chiusura, il ritorno all’Ariston per Renga è sia un bilancio che un nuovo inizio: un momento per mostrare il frutto di un lavoro di interiorità e di ricerca stilistica, senza rinnegare il passato ma provando a trasformarlo in slancio verso il futuro.