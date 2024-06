Guai con il Fisco per Francesco Totti. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, il Capitano avrebbe un debito superiore ad 1 milione di euro con la Finanza.

Francesco Totti, guai con la Finanza: il debito

Secondo Repubblica, Francesco Totti avrebbe una brutta gatta da pelare con la Finanza. Sembra che il Capitano, per ben cinque anni, non si sia reso conto di non aver pagato l’Iva e adesso il Fisco ha bussato alla sua porta, annunciando un debito che supera 1 milione di euro.

Il debito di Totti ammonta a circa 1,5 milioni di euro. Stando a quanto sostiene Repubblica, Francesco non si è reso conto di avere guai con il Fisco fino a quando la Finanza non ha bussato alla sua porta. In sostanza, il Capitano ha pagato le tasse dirette legate a sponsorizzazioni, spot pubblicitari, comparsate in tv e via dicendo, ma non ha mai aperto la partita Iva. Così facendo, ha accumulato un debito importante con lo Stato.

Francesco Totti ha pagato il debito senza battere ciglio

Considerando che, dal 2018 ad oggi, la sua attività è stata continuativa, Francesco Totti era obbligato ad aprire la partita Iva. La sua attività, infatti, non era più occasionale. Quando si è reso conto dell’errore, il Capitano “ha saldato tutto, sanzioni comprese“.