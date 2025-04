Dopo l’ospitata in Russia, con tanto di polemiche, Francesco Totti è pronto a stupire tutti: l’ex capitano della Roma in un noto programma tv!

Francesco Totti e il viaggio in Russia

Il viaggio di Francesco Totti in Russia ha suscitato diverse polemiche, in tanto avevano chiesto all’ex calciatore di non andare ma, alla fine, Totti ha deciso di partite per partecipare all’International Rb Award. Le sue parole: “vado in Russia in quanto uomo di sport, non da politico o diplomatico. Ho sempre promosso i valori dello sport nel mondo, prima da calciatore, ora in una nuova veste. Non avrei problemi ad andare a Kiev per gli stessi motivi.” Adesso sembra che il Pupone sia pronto per una nuova avventura, ovvero la partecipazione a un noto programma tv. Quale?

Francesco Totti pronto a stupire: il suo ritorno in un programma TV inaspettato

Francesco Totti presto in televisione: è questa la notizia bomba che sta circolando nelle ultime ore. L’ex calciatore dovrebbe essere il superospite della prima puntata di “Sognando Ballando con le Stelle”. Totti non ballerà, ma sarà protagonista di una intervista. Milly Carlucci ha fatto quindi il colpaccio per la prima puntata che andrà in onda il prossimo 9 di maggio su Rai 1.