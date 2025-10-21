Dopo il clamoroso furto al Louvre, un nuovo episodio scuote la Francia e riaccende il dibattito sulla sicurezza del patrimonio culturale nazionale. Le ultime vittime sono le sale del Museo Maison des Lumières Denis Diderot di Langres, dove un gruppo di ladri esperti ha sottratto un prezioso tesoro di monete antiche, lasciando dietro di sé solo teche infrante e molte domande.

Indagini in corso e timori per il patrimonio culturale in Francia

Le prime ricostruzioni diffuse dai media nazionali ipotizzano un’azione pianificata nei minimi dettagli, probabilmente favorita dalla chiusura settimanale del museo e forse ispirata dal colpo al Louvre avvenuto poche ore prima, in cui erano stati sottratti i gioielli della Corona francese. Le autorità, insieme alla direttrice del museo, stanno analizzando le modalità dell’effrazione e raccogliendo indizi utili per individuare i responsabili.

Il Comune di Langres, in un comunicato ufficiale, ha espresso sdegno per quello che ha definito un gesto vile contro il patrimonio collettivo, annunciando la chiusura temporanea del sito e l’introduzione di misure di sorveglianza privata nelle ore notturne.

Il furto si aggiunge a una serie di attacchi che nelle ultime settimane hanno preso di mira i musei francesi: tra questi, anche il Museo Nazionale Adrien Dubouché di Limoges, dove un bottino di grande valore non è stato ancora recuperato.

Francia in allarme: dopo il Louvre, nuovo furto d’arte al Museo Denis Diderot

La serie di furti che sta colpendo i musei francesi non accenna a fermarsi. Dopo l’audace rapina al Louvre, un nuovo episodio ha scosso il panorama culturale nazionale: il Museo Maison des Lumières Denis Diderot di Langres, nella regione dell’Haute-Marne, è stato preso di mira nella notte tra domenica e lunedì da una banda di professionisti.

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, gli agenti municipali hanno scoperto il furto al momento dell’apertura, trovando l’ingresso forzato e una teca infranta. Tra gli oggetti scomparsi figurano diverse monete d’oro e d’argento appartenenti al cosiddetto “tesoro del museo”, rinvenuto nel 2011 durante il restauro dell’antico Hôtel du Breuil, sede dell’istituzione dedicata al celebre filosofo illuminista Denis Diderot.