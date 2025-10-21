Nel cuore del quartiere Talenti, a Roma, la notte del 21 ottobre 2025 è avvenuta una rapina in una gioielleria di via Francesco D’Ovidio: intorno alle 2 del mattino, una banda di malviventi ha forzato la veranda del negozio, entrando all’interno e portando via un bottino ancora non quantificato.

Talenti, rapina in una gioielleria: indagini in corso

Nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 2025, una gioielleria situata in via Francesco D’Ovidio, nel quartiere Talenti di Roma, è stata presa di mira da un gruppo di malviventi. Intorno alle 2 del mattino, ignoti completamente vestiti di nero hanno forzato la veranda del negozio, riuscendo a introdursi all’interno e a compiere il furto. Dopo aver messo a segno il colpo, i ladri si sono dati alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Il valore del bottino non è stato ancora quantificato.

Talenti, rapina in una gioielleria: è caccia ai ladri

Alcuni residenti della zona hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno subito avviato le indagini e contattato il proprietario della gioielleria. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e cercando eventuali testimoni per risalire ai responsabili.

Questo episodio ha aumentato la preoccupazione per la sicurezza nel quartiere Talenti, dove negli ultimi tempi si sarebbero verificati altri casi di criminalità, tra cui rapine a mano armata in esercizi commerciali.