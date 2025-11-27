Francia: Inizio del Nuovo Servizio Militare Volontario nel 2026

Il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato un’iniziativa innovativa che prevede l’implementazione di un servizio militare volontario a partire dall’estate del 2026. Questa misura, concepita come un’opzione volontaria, potrebbe trasformarsi in obbligo in caso di crisi significative.

Durante una visita alla base militare di Varces, situata nelle Alpi francesi, Macron ha illustrato le fondamenta di questo piano.

In caso di emergenze, il Parlamento avrà la possibilità di richiamare non solo i volontari, ma anche coloro che possiedono competenze rilevanti identificate durante le giornate di selezione. Questo scenario prevede l’adozione di un servizio nazionale obbligatorio.

Dettagli del servizio militare volontario

Il nuovo schema di arruolamento è atteso da tempo e si rivolge prevalentemente ai giovani di 18 e 19 anni. Macron ha sottolineato che il programma sarà altamente selettivo, volto a reclutare solo i candidati più motivati, seguendo un modello simile a quello dei paesi nordici, come la Norvegia. L’obiettivo è reclutare 3.000 persone nell’estate del 2026, per poi aumentare il numero a 10.000 entro il 2030 e raggiungere 50.000 entro il 2035.

Struttura e compensi del programma

Il programma di formazione durerà 10 mesi e sarà gestito dal Ministero delle Forze Armate. La selezione dei volontari avrà inizio a gennaio, con l’intento di identificare coloro che mostrano maggiore motivazione e che soddisfano i requisiti richiesti. I partecipanti riceveranno un uniforme, attrezzature militari e una forma di compenso, sebbene i dettagli economici non siano stati specificati da Macron.

È importante notare che i volontari saranno impiegati esclusivamente sul suolo francese, in risposta alle preoccupazioni relative all’invio dei giovani arruolati in aree di conflitto, come il fianco orientale della NATO o l’Ucraina.

Contesto geopolitico e scelte strategiche

Negli ultimi anni, la situazione geopolitica in Europa è cambiata drasticamente, in particolare dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Questo evento ha spinto diversi paesi europei a riesaminare le loro politiche di difesa. Alcuni stati, come la Lettonia e la Croazia, hanno ripristinato il servizio militare obbligatorio, mentre altri, come la Francia, stanno puntando su modelli di arruolamento volontario.

Il presidente ha espresso scetticismo riguardo all’idea di ripristinare una leva obbligatoria per tutti i giovani, proposta da alcuni partiti politici, in particolare il partito di estrema destra Rassemblement National. Secondo Macron, un sistema di chiamata universale non risponde alle necessità attuali delle forze armate né alle minacce che il paese deve affrontare.

Mobilitazione e preparazione nazionale

Un funzionario dell’Elysée ha confermato che la Francia non può permettersi di tornare a un sistema di coscrizione come in passato. Macron ha enfatizzato la necessità di una mobilitazione della nazione per garantire la difesa del paese, non contro un nemico specifico, ma per essere pronti a far fronte a qualsiasi eventualità e per guadagnare rispetto a livello internazionale.

In un contesto di crescente tensione, i paesi europei stanno esplorando nuove strategie di difesa, tra cui operazioni informatiche offensive e esercitazioni militari a sorpresa, mentre la Russia intensifica le sue azioni per destabilizzare i paesi alleati della NATO.