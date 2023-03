Francia, la mozione di sfiducia non passa per pochi voti. Scontri vicino al Parlamento

Francia, la mozione di sfiducia non passa per pochi voti. Scontri vicino al P...

Francia, la mozione di sfiducia non passa per pochi voti. Scontri vicino al P...

Francia, la mozione di sfiducia non passa per pochi voti. Scontri vicino al P...

È il caos in Francia dopo che la mozione di sfiducia non è passata per soli 9 voti. Proteste in strada.