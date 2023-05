Francia, Sarkozy condannato a tre anni di carcere: uno lo passerà in cella

L’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato a tre anni di carcere per i reati di corruzione e traffico di influenza.

La Corte d’appello francese ha condannato Nicolas Sarkozy a scontare una pena di tre anni di carcere, uno dei quali da scontare in cella, nell’ambito del processo sullo scandalo delle intercettazioni. L’ex presidente della Repubblica francese è stato ritenuto colpevole per i reati di corruzione e traffico di influenza.

Stessa sorte a livello di pene è toccata al suo avvocato, Thierry Herzog, e per l’ex alto magistrato Gilbert Azibert.

Nello specifico, Sarkozy è stato giudicato colpevole di essersi impegnato, nel 2014, attraverso l’avvocato Herzog, a sostenere la candidatura di Azibert ad una prestigiosa carica nel Principato di Monaco, in cambio di interventi e comunicazioni riservate riguardanti un caso allora all’esame della Cassazione.

Nessun presidente della Repubblica francese aveva mai subito una condanna così pesante. Ma nonostante ciò, Sarkozy ha provato fino alla fine a dichiararsi estraneo a tutte le accuse di fonte alla Corte d’appello:

«Sono un ex presidente della Repubblica non ho mai corrotto nessuno e dovremmo poi aggiungere che si tratterebbe di una corruzione ben strana, senza denaro, neppure un centesimo per nessuno, senza vantaggi, nessuno ne ha avuti, e senza vittime, poiché non ci sono persone lese».