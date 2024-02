L'ex presidente francese Sarkozy è stato condannato per il caso noto come "Bygmalion"

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, per la Corte d’appello di Parigi, è accusato e condannato per il ‘caso Bygmalion’, ovvero l’inchiesta sulle spese risalenti alla campagna elettorale del 2012.

Nicolas Sarkozy condannato, cos’è successo?

Nicolas Sarkozy nel settembre 2021, il tribunale di Parigi di primo grado era stato condannato a un anno di reclusione senza condizionale, per il caso noto come “Bygmalion”, nonostante durante il processo Nicolas Sarkozy abbia negato «ogni responsabilità penale».

Oggi è arrivata la decisione in Appello: la pena di Sarkozy è stata ridotta ad un anno di cui sei mesi con la condizionale.

Cos’è il caso “Bygmalion”, per il quale è stato condannato Sarkozy?

La vicenda riguarda un sistema di doppia fatturazione dal partito presidenziale, l’UMP, per nascondere il superamento delle spese autorizzate dalla legge.

La spesa per la campagna presidenziale di Nicolas Sarkozy nel 2012 raggiunse quasi 43 milioni di euro, nonostante la commissione per i conti elettorali aveva fissato la soglia a 22,5 milioni. A tal proposito, l’Ump ha chiesto alla società di comunicazione Bygmalion di redigere fatture false, in modo che i servizi sembrassero forniti al partito e non al candidato.

Sarkozy condannato, cosa succederà?

I sei mesi saranno scontati attraverso misure alternative concordate tra i giudici e l’imputato entro i prossimi 30 giorni. La giustizia francese ha ritenuto che Sarkozy conoscesse i rischi di spese eccessive nella sua campagna elettorale del 2012, ma non abbia fatto nulla per limitarli.