Franco Oppini, la confessione: “Con Ada Alberti lo facciamo otto ore al giorno”

Franco Oppini: la fine del matrimonio con Alba Parietti e il nuovo amore Ada Alberti.

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno dell’11 febbraio, Serena Bortone ha avuto come ospite Franco Oppini. Oppini, conosciuto come attore, cabarettista e cantante, è famoso soprattutto per essere uno dei membri storici dei Gatti di Vicolo Miracoli.

Il 71enne, di recente tornato lavorare a teatro,è stato stato un tempo il marito di Alba Parietti. Il loro amore è durato dal 1981 al 1990. Dal matrimonio è nato il giovane Francesco, divenuto famoso grazie al Grande Fratello Vip. Alba conobbe Franco quando aveva solamente 19 anni.

Franco Oppini, Alba Parietti: “Gioie immense e tragedie”

Alba Parietti ha parlato della sua relazione con Franco Oppini. L’Alba nazionale ha raccontato, tramite alcune dichiarazioni riportate dal Corriere dell’Umbria: “Ci siamo conosciuti, sposati, separati, abbiamo anche litigato, ma ci siamo sempre rappacificati nell’interesse di Francesco e nel rispetto dei nostri cari… Ci sono state gioie immense e tragedie, sempre stretti tutti insieme per superarle”.

Franco Oppini racconta l’amore con Ada Alberti

Dopo Alba Parietti, Franco Oppini ha trovato un nuovo amore nell’astrologa Ada Alberti. I due si sono sposati nel 2003. Franco ha parlato della relazione con Ada affermando: “Il nostro segreto è fare l’amore per otto ore al giorno. Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto”.