GF Vip, salta la puntata dell'11 febbraio 2022: quando torna in onda il reality di Alfonso Signorini?

Nella serata dell’11 febbraio 2022 il GF Vip non andrà in onda. Dalla prossima settimana, il reality di Alfonso Signorini tornerà in scena con il doppio appuntamento, ma cambierà giorno. Vediamo nel dettaglio perché Mediaset ha fatto questa scelta.

GF Vip: salta la puntata dell’11 febbraio 2022

Venerdì 11 febbraio 2022 il GF Vip non andrà in onda. Il reality di Alfonso Signorini osserverà ancora una puntata di riposo, per poi tornare con il doppio appuntamento a partire da lunedì 14 febbraio. La seconda puntata settimanale, però, non sarà più di venerdì, ma di giovedì. Nonostante gli ottimi ascolti del programma più spiato d’Italia, Mediaset ha deciso di lasciare la prima serata del venerdì ad una nuova fiction.

Stiamo parlando di Fosca Innocenti, con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. La serie debutterà proprio venerdì 11 febbraio in prima serata.

Al posto del GF Vip c’è Fosca Innocenti

Al posto del GF Vip, quindi, i telespettatori potranno assistere alle avventure del vicequestore Fosca Innocenti. Una nuova fiction, che vede come protagonista una donna single, indipendente e carica di responsabilità. Così, almeno, l’attrice Vanessa Incontrada ha descritto il personaggio a cui ha dato vita.

Il venerdì sera di Canale 5, pertanto, sarà dedicato alle fiction, mentre il GF Vip andrà ad occupare la serata del giovedì. Questo significa che i “Vipponi” di Alfonso Signorini andranno a scontrarsi con Doc Nelle tue mani 2, trasmesso da Rai1. Considerando che la fiction con protagonista Luca Argentero è campione di ascolti, il GF Vip si prepara ad affrontare una sfida particolarmente difficile.

Quando torna in onda il GF Vip?

Come già sottolineato, il GF Vip torna in onda lunedì 14 febbraio 2021. La seconda puntata settimanale, invece, è fissata per giovedì 17 febbraio. Il reality più spiato d’Italia andrà avanti con questa programmazione fino alla finale, prevista per lunedì 14 marzo 2022.