Luca Argentero batte la Juventus: Doc 2 campione di ascolti

Luca Argentero batte la Juventus: la quarta puntata di Doc Nelle tue mani 2 è campione di ascolti.

Luca Argentero e tutta la squadra di Doc 2 hanno dominato gli ascolti di giovedì 10 febbraio 2022. La quarta puntata della fiction di Rai 1 ha battuto perfino la Juventus, in onda su Canale 5 e uno dei film di Harry Potter in scena su Italia 1.

Luca Argentero con Doc 2 campione di ascolti

Doc Nelle tue mani 2 continua a conquistare i telespettatori. La fiction di Rai1 con protagonista Luca Argentero, nella puntata in onda giovedì 10 febbraio 2022, ha tenuto incollati allo schermo 6.344.000 spettatori, pari al 28.9% di share. La squadra del Dottor Andrea Fanti è riuscita a battere anche la Coppa Italia, con l’attesissimo scontro tra Juventus e Sassuolo. La partita di calcio, che ha visto trionfare il club bianconero per 2-1, ha registrato 5.027.000 spettatori, pari al 20.2% di share.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice, in scena su Italia 1, ha conquistato 1.165.000 spettatori netti per il 5.7% di share.

Gli altri ascolti del 10 febbraio 2022

Mentre Luca Argentero con Doc 2 domina gli ascolti, la Coppa Italia e Harry Potter se la cavano alla meglio. Diversa la situazione per Rai3, che ha mandato in scena la prima tv Caterina Caselli – Una vita, cento vite.

Il docufilm ha tenuto incollati allo schermo 1.384.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Rete 4 con Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio ha registrato una media di spettatori di 1.013.000, con uno share del 5.6%.

La7 ha mandato in onda Piazza Pulita, registrando 708.000 spettatori per uno share del 3.9%, mentre Rai2 con La Mossa del Pinguino ha conquistato 659.000 spettatori netti pari al 2.8% di share.

Nemico Pubblico, in scena su Canale Nove, ha registrato 297.000 spettatori con l’1.4% di share. Infine, Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine su Tv8, ha catturato l’attenzione di 254.000 spettatori, pari all’1.1% di share.

Doc 2: anticipazioni puntata 17 febbraio 2022

I telespettatori, considerando gli ascolti ottimi della seconda stagione di Doc Nelle tue mani, non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata della fiction. In onda giovedì 17 febbraio alle ore 21.25 su Rai1, la quinta messa in onda vede Andrea Fanti impegnato nel cercare di salvare la vita di una donna, detenuta in carcere con l’accusa di aver ucciso la figlia. I colleghi di Doc, però, non vedono di buon occhio la nuova paziente. Andrea, inoltre, deve fronteggiare le accuse dell’inchiesta che lo riguarda. Fortunatamente, Agnese è al suo fianco.