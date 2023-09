Tragedia Frecce Tricolori: "Non sono riuscito a slegarla" racconta il padre d...

Sconvolto per l'immane tragedia delle Frecce Tricolori, parla il padre della bambina deceduta nell'incidente

I nonni della bimba di 5 anni deceduta nell’incidente delle Frecce Tricolori escono dall’ospedale visibilmente addolorati e chiedono privacy. Questa famiglia è stata coinvolta nell’incidente insieme ai genitori e al fratellino di 12 anni, tutti risultando gravemente ustionati.

Incidente Frecce Tricolori: parla il padre della bambina

«Un grande botto, Laura è rimasta bloccata dentro l’auto e non sono riuscito a tirarla fuori» così racconta Paolo Origliasso, 49 anni, come riporta leggo.it, il padre, profondamente sconvolto, ha comunicato ai paramedici del servizio di emergenza 118, mentre veniva trasportato in ambulanza subito dopo il tragico incidente dell’aereo delle Frecce Tricolori, che aveva perso la sua adorata figlia Laura di 5 anni.

La famiglia ha cercato invano di salvare la figlia durante l’incidente delle Frecce Tricolori, ma le fiamme sono state implacabili.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche il bambino di 12 anni

Nel tentativo di soccorrere, il padre Paolo ha riportato ustioni. La famiglia Origliasso risiede nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle e si stava dirigendo verso San Francesco al Campo, la località adiacente all’aerostazione.

Il figlio di 12 anni è in rianimazione con ustioni, il padre ha ustioni lievi alla mano, mentre la madre è stata trasferita al Cto a causa delle ustioni al braccio destro.