Frena per evitare il tamponamento con una Volkswagen ma l'esito è fatale. Ecco come è morto Davide Bon.

Doveva tornare a casa per la pausa pranzo, ma lungo la strada ha perso la vita.

Il 18enne originario della provincia di Treviso voleva evitare di tamponare un’auto ma a causa della brusca frenata è caduto ed è morto.

Frena per evitare il tamponamento: morto un 18enne

Il suo nome era Davide Bon, da poco aveva compiuto 18 anni e lavorava presso la carrozzeria “Caonada” a Montebelluno, in provincia di Treviso. Davide era in pausa pranzo e si era messo in sella alla sua moto per andare a casa a mangiare.

Sulla via di casa ha incrociato una Volkswagen e, per evitare l’impatto, ha frenato bruscamente. Il 18enne è volato dalla moto cadendo sull’asfalto. Inutili i soccorsi, Davide ha perso la vita.

Una comunità a lutto, Davide lascia la sua famiglia e la fidanzata

Davide Bon lascia la madre Dolores, il padre Patrick, il fratello Luca e la fidanzata Elisa. Il giovane era fidanzato da circa un anno e la coppia non aveva alcun problema, anzi, i due erano particolarmente affiatati.

Montebelluno, una volta appresa la notizia, era incredula tanto che sono stati postati sui Social Network tanti messaggi di cordoglio a cui è unita anche l’amministrazione comunale del paese.