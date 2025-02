La friggitrice ad aria è un forno compatto che raggiunge rapidamente alte temperature, ma questa caratteristica potrebbe renderla cancerogena, o è un prodotto privo di rischi per la salute? Ecco il parere degli esperti.

Friggitrice ad aria, la verità nascosta: la cottura è davvero cancerogena?

Come spesso accade con gli elettrodomestici, anche la friggitrice ad aria è stata oggetto di falsi miti che ne hanno messo in discussione l’utilizzo. Un esempio è la convinzione che i cibi vengano cotti tramite combustione, grazie all’aggiunta di olio per imitare l’effetto della frittura.

In realtà, la friggitrice ad aria funziona in modo diverso: utilizza un potente flusso di aria calda per cuocere gli alimenti rapidamente. Sebbene l’olio sia necessario per alcune preparazioni, deve essere usato con moderazione, seguendo le indicazioni delle ricette. In sostanza, si tratta di un piccolo forno che assicura una cottura veloce e simile a quella della friggitrice tradizionale.

Pertanto, gli esperti confermano che la friggitrice ad aria non è cancerogena e può essere utilizzata quotidianamente senza rischi. Tuttavia, è importante scegliere attentamente la temperatura, poiché quando si cuociono ad alte temperature alimenti ricchi di amido (come patate, pane o biscotti), può formarsi una sostanza chimica chiamata acrilammide, considerata un cancerogeno di classe 2A, sia dagli esperti dell’Efsa sia da quelli della IARC.

La pulizia della friggitrice ad aria

Un altro fattore importante da tenere in considerazione è la pulizia dell’elettrodomestico. I residui di cibo bruciati potrebbero rilasciare sostanze dannose durante le cotture successive. Per evitare ciò, è essenziale pulire regolarmente il cestello e le parti interne della friggitrice, assicurandosi che non rimangano tracce di cibo. La friggitrice ad aria, quindi, non è di per sé cancerogena, ma una gestione errata delle temperature e dei tempi di cottura può comportare dei rischi.