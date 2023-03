Frosinone, ragazza adesca un 85enne: si era proposta come badante

Due anni e sei mesi di carcere per una donna di 25 anni che ha adescato un 85enne a Frosinone. Si era proposta come badante.

Una ragazza di 25 anni è stata condannata a due anni e sei mesi di carcere, con l’accusa di furto aggravato. La donna ha finto di essere una badante e si è proposta per lavorare con un anziano di 85 anni che ha conosciuto in un bar. La giovane ha convinto l’uomo ad avere rapporti intimi con lei, poi lo ha derubato. I fatti si sono verificati in provincia di Frosinone. La donna sarà anche costretta a pagare una sanzione di mille euro.

La ragazza di 25 anni ha chiesto al titolare del bar se conoscesse anziani in cerca di una badante, perché era in cerca di lavoro. L’85enne è entrato nel locale e l’ha sentita parlare, così si è proposto, dicendole che poteva andare a lavorare a casa sua, per aiutarlo con le faccende domestiche. Una volta nell’abitazione dell’uomo, la donna gli ha fatto capire di avere altre intenzioni, così sono stati insieme. Dopo il rapporto, la ragazza se ne è andata, d’accordo che sarebbe tornata il giorno successivo per i lavori domestici, ma è sparita. L’anziano si è reso conto che gli aveva rubato una catenina d’oro. Rendendosi conto di essere stato raggirato, si è rivolto alle forze dell’ordine e ha denunciato il furto. Gli agenti hanno individuato la donna, che è stata condannata.