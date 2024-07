Fuga a Ibiza per Gianluca Scamacca e Angela Nasti: il gossip lanciato sui social

Angela Nasti e Gianluca Scamacca avrebbero deciso di non mostrarsi insieme, ma molti indizi sui social rivelano la frequentazione tra l’influencer e il calciatore.

L’indiscrezione su Angela Nasti e Gianluca Scamacca

La sorella di Chiara Nasti starebbe frequentando il calciatore della nazionale italiana: in questi giorni, secondo gli ultimi gossip, i due si troverebbero insieme in vacanza ad Ibiza, in compagnia di Andrea Maestrelli e la fidanza Sveva.

A lanciare la notizia il portale Very Inutil People, poi confermato dagli esperti di gossip sui social.

Deianira Marzano, su Instagram, ha rivelato:

“Sì stanno insieme e sono una bellissima coppia”.

La notizia è stata riportata anche dall’esperto di gossip Alessandro Rosica:

“Che Scamacca tradisse la sua fidanzata da anni era risaputo a tutti. Questa volta mentre c’era un piccolo velo di crisi, l’attaccante della nazionale ha pensato bene di volare in incognito a Ibiza con Angela Nasti. Per lei l’ennesimo calciatore e amico dei suoi ex calciatori”.

Secondo le informazioni in possesso di Rosica, la nuova coppia avrebbe chiesto a tutti coloro che li hanno fotografati insieme di non pubblicare nulla sui social.

Gli indizi sui profili social della Nasti e Scamacca

I due ragazzi, in questi giorni, hanno condiviso spesso gli stessi paesaggi ed oggetti, ma nessuna foto che li ritrae insieme. Inoltre, Angela Nasti ha pubblicato una foto con Sveva, mentre Gianluca Scamacca ha condiviso uno scatto con Andrea Maestrelli.

Nessuna conferma dai diretti interessati

Né Gianluca Scamacca né Angela Nasti si sono pronunciati sul gossip che impazza in queste ore sul web. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori sviluppi per avere conferma o meno della relazione.