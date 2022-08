Fuga dalla polizia e muoiono tre migranti dopo che il furgone si ribalta  

La vista di quel posto di blocco e poi la fuga dalla polizia: in quel tentativo folle muoiono tre migranti dopo che il furgone si ribalta in autostrada

Una fuga repentina dalla polizia che stava per effettuare un controllo ed è stata quasi strage di migranti dopo che il furgone che li trasportava si è ribaltato per l’alta velocità. I media spiegano che ci sono stati tre morti al confine fra Austria ed Ungheria e diversi bambini che erano nel mezzo sono rimasti feriti.

Il furgone che si è ribaltato trasportava circa 20 persone ma ad un certo punto l’autista del mezzo si è dato alla fuga per cercare di evitare un controllo della polizia.

Fuga dalla polizia, muoiono tre migranti

Il fatto è accaduto in territorio austriaco e secondo quanto fatto sapere dalla polizia a morire sono stati una donna e due uomini. I tre non ce l’hanno fatta dopo che il furgone in fuga si era ribaltato vicino a Kittsee.

Dopo lo schianto ai margini della carreggiata tre persone sono state estratte morte e sette sono risultate gravemente ferite in quel sinistro avvenuto nei pressi del confine con l’Ungheria.

Il panico dell’autista e la tragedia

Ma cosa è successo? La polizia ha fatto sapere che alla vista di un posto di blocco l’autista aveva accelerato bruscamente in autostrada. Tuttavia dopo poche decine di metri e forse anche a causa delle pessime condizioni del veicolo lo stesso ha sbandato e si è ribaltato più volte dopo essersi “intraversato” in carreggiata.