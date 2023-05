Fugatti all'evento contro gli orsi: "Perché in Italia quelli pericolosi non ...

Prima un pensiero ad Andrea Papi, il runner 26enne ucciso forse dall’orsa JJ4 e poi Maurizio Fugatti ha ribadito la sua linea ad un evento contro gli orsi: “Perché in Italia quelli pericolosi non li fanno abbattere?“. Il presidente della Provincia Autonoma di Trento lo ha detto da Piazza Dante durante una manifestazione. Da quanto si apprende su Il Dolomiti Fugatti era presente alla manifestazione organizzata per dire “No a orsi e lupi in Trentino”.

Maurizio Fugatti all’evento contro gli orsi

E il presidente lo ha chiarito subito: “Dovete spiegarci perché in tutti i paesi del mondo dove c’è un orso pericoloso l’orso viene abbattuto ed in Italia, in qualche modo, non ce lo fanno fare”. Poi Fugatti ha chiarito che “l’obiettivo è quello della gestione da parte dell’autonomia della presenza degli orsi sul territorio trentino: il piano di gestione trentino”.

Il piano di abbattimento di 70 plantigradi

E il piano è netto: “Quando gli orsi sono in sovrannumero rispetto alla convivenza uomo-animale, si prevede l’abbattimento”. Ultimamente Fugatti aveva affermato in ordine al progetto Life Ursus, che la popolazione massima prevista fosse di circa 50 orsi in Trentino. E in chiosa aveva sottolineato, secondo Il Dolomiti, la “necessità di ridurre il numero attuale di plantigradi di almeno una 70na di unità”.