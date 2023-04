A fronte della sentenza del Tar di Trento, il Trentino è determinato a procedere all’abbattimento dell’orsa Jj4, fautrice della morte del runner di 26 anni Andrea Papi. In attesa di fare ricorso al tribunale, quindi, il governatore Maurizio Fugatti ha ordinato la cattura dell’esemplare.

Il Trentino insiste sull’abbattimento dell’orsa Jj4, Fugatti ordina la cattura dell’esemplare

Il Trentino non ha intenzione di fare marcia indietro sull’abbattimento dell’orsa Jj4, responsabile della prematura scomparsa del runner Andrea Papi. La notizia è stata confermata con determinazione dal governatore della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel momento in cui ha commentato la decisione del Tar di Trento di sospendere l’ordinanza con la quale l’esemplare è stato condannato a morte.

Fugatti, firmatario dell’ordinanza, ha dichiarato di essere pronto a chiedere l’immediata revoca del decreto del tribunale amministrativo regionale mediante i suoi legali. Intanto, ha dato il via libera alla cattura dell’animale.

“Il decreto del Tar è sorprendente di fronte al decesso di una persona”, ha affermato Fugatti in occasione della conferenza stampa organizzata nel pomeriggio di venerdì 14 aprile, a margine dell’incontro con i sindaci della valle di Sole e con i membri della Comunità di valle per fare il punto sulla situazione dopo la decisione del tribunale. “Da parte nostra, ciò che ci preoccupa è la sicurezza dei cittadini e le scelte fatte fino ad ora vanno in quella direzione”, ha rimarcato.

Il ricorso al tribunale amministrativo regionale

“Noi possiamo chiedere la revoca del decreto, fornendo le documentazioni richieste che riteniamo di poter depositare entro lunedì prossimo”, ha aggiunto il governatore. Per quanto riguarda la documentazione aggiuntiva richiesta dal Tar, si fa riferimento ai referti medici relativi alla vittima e ai risultati delle analisi che hanno confermato che sia l’orsa Jj4 la responsabile della morte di Papi.

“Questa sentenza permette comunque di procedere alla ricerca e cattura dell’orsa perché dice che il Corpo forestale può continuare il suo lavoro nel monitoraggio e cattura mentre vengono valutati i documenti”, ha concluso Fugatti, sottolineando che dopo la cattura l’orsa sarà trasferita al Centro di recupero della fauna di Casteller. Resta vietato, per il momento, abbattere l’orsa a vista. “Questo complica le cose perché catturare un orso non è facile e crea pericoli”.

Intanto, il governatore fa affidamento sulla documentazione di Ispra che ha espresso parere favorevole rispetto all’abbattimento dell’esemplare per convincere il Tar e anticipare la sentenza finale che è stata fissata a maggio.