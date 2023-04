Sospeso l'abbattimento dell'orsa JJ4 che ha ucciso Andrea Papi

In punto di giustizia amministrativa JJ4 per adesso è salva, è stato infatti sospeso l’abbattimento dell’orsa che ha ucciso in Trentino il 26enne runner Andrea Papi. Da quanto si viene a sapere il Tar di Trento ha accolto la richiesta di sospensiva della decisione firmata dal presidente della provincia autonoma Maurizio Fugatti.

Sospeso l’abbattimento dell’orsa JJ4

Ma cosa è successo nelle ore successive allo struggente funerale della vittima? Che il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’orsa ‘Jj4’. A darne menzione è stata AGI che ha appreso la notizia da fonti legali della Lega Anti Vivisezione (Lav Italia). E proprio la Lav, nella sua veste di ricorrente per mezzo dell’avvocato Linzola, aveva formulato motivazioni da esporre al Tar. E il tribuale ha accolto le motivazioni formulate dalla stessa Lega. Nei confronti dell’orsa il governatore trentino Maurizio Fugatti aveva ordinato cattura ed abbattimento dopo l’aggressione mortale nei confronti del runner trentino Andrea Papi.

La Lav: “Sempre dalla parte dell’orso”

E sul sito Lav è comparso un messaggio: “Una vittoria per Lav e per chi crede nelle posizioni dell’associazione, sempre dalla parte dell’orso”. E ancora: l’ufficio legale della Lav “ha lavorato alacremente per evitare un’azione che appariva più come un gesto di vendetta nei confronti dell’orso che un’efficace ricerca della sicurezza di tutti in una convivenza pacifica e informata”.