Un ragazzo di 13 anni è precipitato dal terzo piano di un edificio a Grosseto ed è deceduto poco dopo in ospedale.

L’incidente è avvenuto nella casa dei nonni, dove il giovane, di origine ucraina, era stato accolto appena tre giorni prima.

I nonni lo avevano portato in Italia per metterlo in salvo dalla guerra, dove invece sono rimasti i genitori e altri familiari. Con lui viveva anche un cugino più grande, anch’egli ucraino, che nella notte tra venerdì e sabato ha dato l’allarme dopo averlo trovato esanime nel cortile interno del palazzo.

Il cugino ha raccontato agli investigatori della squadra mobile di essere stato insieme al ragazzo nella cameretta, per poi accorgersi improvvisamente della sua assenza.

Sono subito intervenuti i soccorsi: automedica del 118, ambulanza e polizia. Il tredicenne, con gravi traumi e fratture, è stato inizialmente trasportato all’ospedale Misericordia, ma poi trasferito al Meyer di Firenze, dove è morto poco dopo.

Fuggito dalla guerra in Ucraina, muore a Grosseto: cade dal terrazzo, prime ipotesi

Dai primi accertamenti sembrerebbe trattarsi di una caduta accidentale. Al momento non ci sarebbero elementi che farebbero pensare a un gesto volontario o al coinvolgimento di terze persone. La pista più probabile resterebbe quindi quella di un incidente domestico.