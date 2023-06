Dai Capi di Stato alle principali cariche istituzionali del nostro Paese fino a vari rappresentanti dei partiti di opposizione, sono numerose le personalità politiche che hanno deciso di rendere omaggio a Berlusconi nel giorno dei suoi funerali di Stato al Duomo di Milano.

L’assenza di Giuseppe Conte

Fa eccezione Giuseppe Conte che avrebbe deciso di non partecipare affermano fonti vicine al leader riportate da Sky Tg 24 “per rispettare la sensibilità e la storia del Movimento, ma anche quella di Berlusconi come antagonista politico, togliendo qualsiasi velo ipocrita”. Una decisione, rivelano alcuni media nazionali, forse determinata dopo il tweet che il leader pentastellato aveva postato dopo l’annuncio della morte del leader di Forza Italia.” Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia”, aveva scritto l’ex Presidente del Consiglio, nel porgere le condoglianze a familiari e amici da parte del M5S. Un tweet che, sempre da quanto riportano alcune fonti, non è stato gradito dalla “pancia ” del movimento. Se davvero si trattasse di una scelta maturata in questo contesto, secondo alcuni commentatori politici sarebbe l’ennesima occasione sprecata dal Movimento e dal suo leader di dimostrare quella correttezza istituzionale che rappresenta uno dei cardini della vita democratica.

I leader delle opposizioni presenti

Praticamente hanno infatti partecipato al funerale di Berlusconi tutti i rappresentanti delle opposizioni: Elly Schlein – accompagnata dai capigruppo del partito alla Camera e al Senato – Chiara Braga e Francesco Bocci – Matteo Renzi. Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova.

L’assenza di Romano Prodi a causa del grave lutto che lo ha colpito

Tra gli ex Presidenti del Consiglio, erano presenti anche Mario Draghi e Mario Monti. Avrebbe dovuto partecipare anche Romano Prodi, assente a causa del grave lutto che lo ha colpito con la morte improvvisa dell’amata moglie Flavia Franzoni.

Paolo Gentiloni al posto di Ursula von der Leyen

Per quanto riguarda le delegazioni internazionali Manfred Weber, presidente del Partito popolare europeo, ha rappresentato l’area politica di cui fa parte Forza Italia in Ue. Paolo Gentiloni ha invece preso il posto della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, impegnata in un viaggio in America Latina.

La politica estera

Per quanto riguarda il leader della politica estera, presenti il premier ungherese Viktor Orbán, del presidente dell’Iraq Abdul Latif Rashid e dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad.

Gli alleati del presente e del passato

Non potevano mancare ovviamente tutti i principali rappresentati della maggioranza che con Forza Italia appoggia il governo, a cominciare dalla Premier Giorgia Meloni.

Hanno voluto partecipare anche alcuni storici alleati del passato del Cavaliere come il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi , il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il segretario dell’Unione di Centro Lorenzo Cesa.

Il momento più emozionante è stato però l’ingresso del Presidente Mattarella, accompagnato dal lungo applauso delle persone presenti in piazza.