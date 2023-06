Ad annunciare la morte di Flavia Franzoni, l’ufficio stampa di Romano Prodi. Le prime reazioni del mondo della politica alla notizia giunta da poco nelle redazioni dei giornali nazionali

Morta Flavia Franzoni: la nota dell’ufficio stampa di Romano Prodi

“Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni”. Con questa nota, l’ufficio stampa di Romano Prodi, ha annunciato la morte della moglie dell’ex Presidente del Consiglio, avvenuta all’età di 76 anni.

La sua partecipazione alla campagna elettorale del 1996

Flavia Franzoni è stata docente del corso ” Metodi e tecniche del servizio sociale” alla facoltà di Scienze politiche di Bologna. Insieme al marito ha partecipato, nel 1996, alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall’Ulivo.

I commenti di Casini e Letta

“Attonito nell’apprendere della scomparsa di Flavia, mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz’altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita” ha affermato il senatore Pier Ferdinando Casini, nel commentare la notizia apparsa pochi minuti fa sui media nazionali.

Tra i primi commenti anche quello di Enrico Letta che su Twitter ha manifestato il suo ricordo: “Rimango senza parole nell’apprendere la notizia. Ripenso ad un’infinità di momenti, di parole, di sentimenti. Penso con immensa gratitudine a tutto quello che Flavia ha fatto e rappresentato” .