Funerale pubblico per la neonata trovata morta in un cassonetto: la proposta

Dopo il ritrovamento lo scorso 28 aprile di quel corpicino arriva l’idea del funerale pubblico per la neonata trovata morta in un cassonetto della Caritas. La proposta avanzata al sindaco Beppe Sala è della consigliera milanese Deborah Giovanati della Lega. L’esito dell’autopsia è atteso e per ora pare che la piccola si nata morta, tuttavia sulla scrivania del sindaco Sala è arrivata la lettera di proposta di organizzarle un funerale pubblico “perché non è figlia di nessuna ma è figlia di tutta Milano“.

Funerale pubblico per la neonata trovata morta

La piccola era stata rinvenuta in un cassonetto della Caritas, in via Botticelli, in zona Città Studi e per lei era stata organizzata anche una veglia. La consigliera Giovanati ha scritto al sindaco: “Credo che sia necessario un ulteriore gesto, che segna la nostra unità come città e dignità di una comunità: questa bambina deve poter avere esequie pubbliche ed essere sepolta degnamente, con gli onori della città”. E ancora: “Mi rivolgo quindi a te per capire insieme come poter fare perché questo (il funerale, ndr) possa avvenire, tenendo conto anche di tutti gli accertamenti giudiziari in corso. Spero che anche tu possa cogliere l’importanza per tutta la nostra comunità di questo gesto”.

Le indagini di Procura e Squadra Mobile

La Squadra mobile della Questura di Milano sta conducendo serrate indagini su input della procura per infanticidio e lo scopo è anche rintracciare la madre della piccola. Ma attualmente l’esigenza etica è di dare un’identità alla neonata prima che possa essere seppellita. Toccherà alla Procura della Repubblica, che dovrà darle un nome e un cognome. Senza di essi la piccola non potrà essere sepolta.