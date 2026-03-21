Funerali di Umberto Bossi a Pontida: il rito nell'abbazia di San Giacomo

La notizia del decesso di Umberto Bossi, avvenuto all’età di 84 anni in un ospedale di Varese, ha risvegliato ricordi e riflessioni sulla storia recente della politica italiana. La famiglia ha comunicato che l’ultimo saluto pubblico si svolgerà a Pontida, nello specifico nell’abbazia di San Giacomo Maggiore, con un rito fissato per domenica 22 marzo alle ore 12. In queste ore i familiari hanno chiesto rispetto per la riservatezza, pur volendo condividere questo momento con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega.

La cerimonia: luogo, orario e significato simbolico

La scelta della chiesa pontidese non è casuale: Pontida è da decenni un luogo-simbolo per il movimento fondato da Bossi. Il rito sarà celebrato nell’abbazia di San Giacomo Maggiore, la stessa cornice che, nel linguaggio politico contemporaneo, richiama il legame con le origini del leghismo. La famiglia, attraverso un comunicato e conferme sui social da parte del figlio Renzo, ha motivato la decisione come la volontà di permettere a quanti si riconoscono nelle istanze del Senatur di partecipare all’ultimo passaggio. L’appuntamento, indicato per le 12 di domenica 22 marzo, riunirà esponenti del partito e figure istituzionali.

Partecipazioni annunciate e richieste della famiglia

Alle esequie sono attese autorità politiche nazionali e dirigenti della Lega, oltre a esponenti del governo come la premier Giorgia Meloni e il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Pur con la presenza di personalità pubbliche, la famiglia ha chiesto che il momento sia segnato da un clima formale e raccolto: la richiesta di riservatezza sottolinea il desiderio di trasformare l’evento in un omaggio che coniughi il cordoglio privato con il ricordo pubblico della figura politica.

Reazioni politiche e il lascito di Bossi

La scomparsa di Bossi ha suscitato parole di cordoglio e commenti sul suo ruolo di fondatore della Lega e sulla sua eredità. Il segretario del partito, Matteo Salvini, ha espresso gratitudine per l’influenza esercitata dal fondatore, ricordando il suo impatto personale e politico. Altri esponenti hanno sottolineato il valore simbolico di Pontida come luogo di memoria collettiva. Allo stesso tempo emergono riflessioni sulle tensioni interne e sui cambiamenti che la Lega ha attraversato negli anni, dalla stagione delle origini fino alla trasformazione in una forza nazionale.

Rapporti e tensioni interne

Il rapporto tra Bossi e Salvini è stato complesso: dopo la sfida interna del 2013 e l’affermazione di Salvini nelle primarie con una larga maggioranza, la leadership del partito si è evoluta verso orizzonti diversi rispetto alle posizioni originarie del Senatur. Bossi fu spesso critico verso alcune scelte della dirigenza, contrariando la svolta nazionale e talvolta dissentendo su scelte di candidati e alleanze. Episodi di dissenso, manifestati anche pubblicamente tramite telefonate e dichiarazioni, hanno segnato gli ultimi anni del fondatore come una figura rispettata ma non sempre allineata con la nuova leadership.

Pontida come memoria storica e il monastero di San Giacomo

Oltre al valore politico contemporaneo, Pontida porta con sé un alone storico: l’abbazia di San Giacomo Maggiore è legata alla leggenda del cosiddetto giuramento di Pontida, un episodio che nel racconto collettivo è diventato metafora di unità e resistenza. Pur riconoscendo che le fonti storiche discutono la reale dimensione documentaria di quell’atto medievale, la simbologia è stata ripresa e valorizzata nella memoria politica moderna, diventando un punto di riferimento per iniziative e raduni del movimento.

Breve cenno storico sull’abbazia

L’abbazia ha origini antiche ed è passata attraverso fasi di splendore e decadenza, tra ampliamenti, saccheggi e ristrutturazioni. Nel corso dei secoli ha mantenuto un ruolo religioso e culturale nel territorio bergamasco; dalla trasformazione in priorato cluniacense fino alle riorganizzazioni successive, l’edificio raccoglie testimonianze di una storia lunga e complessa. Questo patrimonio architettonico e simbolico spiega in parte perché la famiglia abbia deciso di riportare lì l’ultimo saluto al fondatore, con un richiamo forte alle radici e all’identità.

Il rito di domenica rappresenterà dunque un momento in cui si intrecciano il cordoglio privato, la memoria politica e la dimensione simbolica legata a Pontida. Mentre la famiglia richiede discrezione, la partecipazione annunciata di leader e militanti trasforma l’appuntamento in una tappa significativa per chi ha seguito la storia del movimento fin dalle sue origini.