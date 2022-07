La tragedia è accaduta il 14 luglio a Cholet, dove la folla si era radunata per assistere ai fuochi d'artificio per la festa nazionale francese.

Una terribile tragedia si è consumata a Cholet, in Francia, nella serata di giovedì 14 luglio. La folla stava assistendo ai tradizionali fuochi d’artificio per la festa nazionale francese, quando sono precipitati tra le persone. Il bilancio è di due vittime, un bambino di 7 anni e la sorella di 24.

Fuochi d’artificio sulla folla: morti un bimbo di 7 anni e la sorella di 24

Doveva essere una serata di festeggiamenti e di spensieratezza a Cholet, in Francia. La folla si era radunata in strada per assistere ai tradizionali fuochi d’artificio, per la festa nazionale francese. In pochi istanti, però, quella che sembrava una serata allegra, si è trasformata in una terribile tragedia. Qualcosa è andato storto e alcuni razzi sono precipitati sulla folla, colpendo e uccidendo un bambino di 7 anni e la sorella di 24 e ferendo diverse persone.

Erano circa le 23 quando i fuochi hanno perso il controllo e sono finiti sulle persone che si erano radunate per assistere allo spettacolo pirotecnico, apparentemente in sicurezza, dietro una recinziona a 60 metri dal luogo del lancio.

Le testimonianze

Ci sono diversi video che hanno ripreso l’improvvisa esplosione tra la folla, che ha iniziato a correre nel panico più totale. “Ero a 5 o 6 metri dall’esplosione con le mie due figlie di 8 e 13 anni, le scintille mi sono venute addosso e ho sentito il calore dell’esplosione.

Per fortuna il posto dove ero io c’erano degli ostacoli che hanno funzionato come una specie di scudo per le mie figlie” ha raccontato un testimone. Dopo l’allarme sono arrivati gli agenti della polizia, i vigili del fuoco e i soccorsi, anche con un elicottero. Purtroppo per il bambino e la sorella maggiore non c’è stato nulla da fare, perché sono colpiti in pieno, insieme ad uno dei genitori che era con loro e che è rimasto gravemente ferito.

Sono rimaste ferite anche altre sei persone, tra cui anche l’altro genitore delle vittime, ricoverato in grave stato di shock.